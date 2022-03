Das Spiel an sich brauche keine Verbesserung, ist Wiesberger überzeugt: "Golf ist ein simples Spiel, dessen Grundidee genial ist: Wer weniger Schläge benötigt, gewinnt. Beim Format muss man nicht herumkünsteln. Wo man innovativer sein kann, ist beim Rundherum und bei der Vermarktung." Hier setzen die Saudis an. Ist Österreichs Topgolfer selbst in Versuchung? "Da ich zuletzt das reguläre Turnier in Saudi-Arabien ausgelassen habe, glaube ich, dass man bei mir eine Tendenz erkennen kann", lässt Wiesberger zwischen den Zeilen lesen.