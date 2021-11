Für Wiesberger geht es noch um Millionen und Qualifikationen

Für Wiesberger, der nach seinem zweiten Platz in der Vorwoche beim Vorbereitungsturnier in Dubai, mit viel Selbstvertrauen abschlägt, geht es nicht nur um viel Preisgeld. Eine Topplatzierung könnte den Oberwarter wieder unter die Top 50 der Welt bringen. Gelingt ihm dies, ist er bereits frühzeitig für das Masters sowie für die US Open 2022 qualifiziert. Derzeit nimmt er in der Weltrangliste Rang 60 ein.

Beste Chancen auf den Gesamtsieg hat Collin Morikawa. Der Amerikaner startet als Führender in das Finale.