Wiesberger nach Ryder Cup: "Hoffe, es war nicht das letzte Mal"

Wild und ausgelassen haben die US-Golfer ihren Triumph beim Ryder Cup gefeiert. Europas Auswahl kassierte am Sonntag (Ortszeit) im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich am Ufer des Michigansee eine historische 9:19-Abfuhr. Es war der höchste Sieg eines Teams in der modernen Ära des Ryder Cups. Der Österreicher Bernd Wiesberger, der bei seinem Cup-Debüt ohne Punktgewinn blieb, kam hernach dennoch ins Schwärmen.

Nur drei Einzel gewannen die Europäer auf dem Whistling Straits Golf Course am Schlusstag. Die Gäste waren nach ihrem 5:11 Rückstand nach den ersten beiden Tagen von einer Aufholjagd weit entfernt. Auch Wiesberger schaffte in seinem Duell mit dem früheren Weltranglisten-Ersten Brooks Koepka keinen Punktgewinn. Der Burgenländer dürfte sein Debüt beim Ryder Cup dennoch genossen haben.

„Es ist schwer zu beschreiben. Erster Ryder Cup, einfach anders, die Kameradschaft, der Gemeinschaftsraum, die Geplänkel, der Spaß und die Freude. Selbst in enttäuschenden Situationen wie am Wochenende war es unglaublich. Es ist eine große Ehre, Teil dieses Team zu sein und ich hoffe, es war nicht zum letzten Mal. Ich werde alles dafür tun. Diese Woche war einzigartig für mich“, sagte Wiesberger in einem Statement auf der Ryder-Cup-Homepage.