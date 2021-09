Ryder Cup: 800 Millionen Zuschauer, knappe Niederlagen für Wiesberger

Nach seinem historischen Ryder-Cup-Debüt hätte Bernd Wiesberger beim Kontinental-Vergleich der besten Golfer Europas und der USA fast sein erstes Erfolgserlebnis gehabt. Zusammen mit Viktor Hovland aus Norwegen führte der Österreicher am Samstag in Whistling Straits gegen Jordan Spieth und Justin Thomas nach sechs Löchern schon 3:0, verlor aber am Ende mit 2 Auf. Europas Aufholjagd schlug insgesamt fehl, nach 12 von 16 Doppeln und 28 Matches gesamt führen die USA mit 9:3.

Auf dem Whistling Straits Golf Course im US-Bundesstaat Wisconsin treten die zwölf besten Golfer Europas gegen jene der USA an. Bevor Wiesberger mit seinem Team die Aufholjagd beginnen konnte, gab es aber eine große Überraschung: Der Superstar und vierfache Major-Sieger Rory McIlroy durfte nach seinen zwei Start-Niederlagen nur zusehen und blieb zum ersten Mal in seiner Ryder Cup-Karriere unberücksichtigt.