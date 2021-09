Kampf der Kontinente: Wiesberger bereit für Ryder-Cup-Premiere

Die zwölf besten Golfer Europas gegen jene aus den USA – am Freitag startet im US-Bundesstaat Wisconsin der 43. Ryder Cup (live Sky Sport). Er gilt als Mutter aller Kontinentalvergleiche im Sport, wurde 1927 zum ersten Mal ausgetragen. Der nach einem britischen Saatguthändler benannte Bewerb ist einer der prestigeträchtigsten im Weltsport.

90 Jahre jünger ist der Laver Cup im Tennis. Mitinitiator Roger Federer nahm sich den Ryder Cup zum Vorbild, auch ab Freitag steigt in Boston die vierte Auflage (live Eurosport). Was macht die beiden Formate aus? Was sind die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede?