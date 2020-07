Judo-Star Graf: „Endlich darf ich wieder Leute durch die Gegend schmeißen“

Die Olympia-Fünfte von Rio 2016 hat in der Klasse bis 78 Kilogramm das Ticket für Tokio 2021 schon in der Tasche. Dass sie nun ein Jahr länger Zeit hat, um sich auf die Spiele vorzubereiten, hat nicht nur gute Seiten. „Ich war in Form, mir wäre heuer lieber gewesen. So kann ich halt länger trainieren.“

Zumindest muss sie mittlerweile nicht mehr auf „Speedy“, die Wurfpuppe, zurückgreifen, sondern darf ihre Judogriffe wieder an echten Menschen ausprobieren. In Mittersill absolviert Graf mit dem Nationalteam den zweiten Trainingskurs seit Corona. Fazit: „Endlich darf ich wieder Leute durch die Gegend schmeißen.“