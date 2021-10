Jetzt verhandelt die Wiener Austria wieder mit Portugiesen

Am 15. Oktober muss die Austria, die die Lizenz erst in zweiter Instanz erhalten hat, der Bundesliga einen Zwischenbericht vorlegen. Es ist allen Beteiligten klar, dass man kein leichtes Spiel hat.

Das erhofft man sich am Samstag beim Gastspiel im Lavanttal beim WAC. Nach dem Sieg in Hartberg setzt Trainer Manfred Schmid wieder auf die Jugend und ihre Tugenden. „Mit so einer jungen, teils unerfahrenen Truppe dort zu gewinnen, ist wirklich etwas Besonderes. In Wolfsberg dürfen wir defensiv nicht so viel zulassen, sonst wird es schwierig.“