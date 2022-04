Handball: Emotionale Rückkehr der Ukrainerinnen auf das Spielfeld

Als die ukrainische Nationalhymne gespielt wurde, konnten einige Spielerinnen die Tränen nicht mehr zurückhalten. Erstmals seit der russischen Invasion trat das Frauen-Nationalteam der Ukraine zu einem Länderspiel an. Gegner in der EM-Qualifikation in Graz war Kroatien.

Das Ergebnis, eine 19:26-Niederlage, war am Ende Nebensache. "Für uns war es wichtig, dass die Mädchen spielen konnten und so unser Land repräsentieren. Die letzten Tage waren sehr schwierig in unserem Land", sagte Sascha Gladun, der Generalsekretär des ukrainischen Verbandes im ORF-Interview. "Ich danke dem österreichischen Volk. Wir spüren diese Unterstützung. Ohne diese könnten wir hier nicht spielen."