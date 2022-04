ÖFB-Teamchefsuche: Ex-Austria-Coach Fink wurde wieder kontaktiert

Laut Informationen soll sich Schöttel bei Fink nach dessen aktueller Situation in Riga erkundigt haben. Fink ist seit Jänner dieses Jahres Coach beim FC Riga und hat mit Christoph Martschinko auch einen ehemaligen Austria-Schützling in die lettische Hauptstadt gelotst. In der Meisterschaft liegt der Klub nach sieben Runden auf Rang zwei, vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. "Sportlich läuft es gut", sagt Fink, der sich in Riga wohlfühlt. "Es ist eine wunderschöne Stadt."