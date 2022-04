Warum der neue ÖFB-Teamchef wohl nicht auf den Red-Bull-Stil setzen wird

Schöttel soll in der ÖFB-Sitzung auch davon erzählt haben, dass er bei allen Gesprächen mit sämtlichen Teamchef-Kandidaten immer dieselbe Antwort auf die Stilfrage des Nationalteams erhalten hat. Demnach seien alle Trainer der Meinung, dass der Red-Bull-Stil nicht 1:1 auf das Nationalteam umzusetzen ist. Diese Meinung haben in der jüngsten Vergangenheit auch schon aktuelle Teamspieler bzw. Ex-Internationale geäußert. Eine Annäherung an den Salzburger Stil sei zwar wünschenswert, bei einer absoluten Umsetzung, so der allgemeine Tenor, müsse man aber zu viele Kompromisse eingehen.