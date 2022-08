Golf Tour Championship: Straka zur Halbzeit auf Rang elf

Sepp Straka liegt bei der Tour Championship in Atlanta zur Halbzeit an der elften Stelle. Der Austro-Amerikaner spielte beim Finale der besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste im East Lake Golfclub erneut eine 68er-Runde und hielt bei gesamt acht unter Par. In Führung mit 19 unter lag weiterhin der US-Amerikaner Scottie Scheffler, der auf eine 66 kam. Laut dem Play-off-System legte der Tourführende Scheffler am Donnerstag bei 10 unter Par los, Straka begann bei 4 unter.

Rein die zwei Runden zusammengezählt, benötigte Scheffler bisher 131 Schläge, Straka 136; am besten spielten Xander Schauffele (USA) mit 129 und Jon Rahm mit 130.

Nemecz schaffte den Cut

Lukas Nemecz hat beim World-Tour-Turnier in Crans-Montana den Cut geschafft. Wegen einer langen Gewitterunterbrechung wurde die zweite Runde erst Samstagvormittag zu Ende gespielt, Nemecz hatte noch sechs Löcher vor sich. Er kam auf eine starke 65 und war mit gesamt 132 Schlägen Zwölfter. Uli Weinhandl verpasste mit 149 nach einer rabenschwarzen 80 den Cut. Bester war der Spanier Alejandro Cañizares mit 125.

Nemecz schlägt am (heutigen) Samstag um 12.20 Uhr zur dritten Runde ab.