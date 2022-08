ÖSV-Kombinierer-Stars verpassen den Sommer-Grand-Prix-Start

Doppelweltmeister Johannes Lamparter hat noch Trainingsrückstand, nachdem er im Sommer in der Steiermark seine Grundausbildung beim Bundesheer absolvierte. Der Tiroler wird erst bei der zweiten Station in Oberstdorf in den Sommer-Grand-Prix einsteigen.

Lukas Greiderer wird in diesem Sommer überhaupt keinen Wettkampf bestreiten. Der Olympia-Dritte von Peking zog sich erst vor Kurzem einen Bänderriss im Knöchel zu und arbeitet am Comeback. Mario Seidl verzichtet nach einer kürzlich überstandenen Corona-Infektion ebenfalls auf die Teilnahme am Sommer-Grand-Prix.