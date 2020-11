Das Golf Masters 2020: Zwischen Tradition und Kommerz

Die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in den USA sind gerade erst abgeflaut, da macht der Sport Station an einem Ort, wo Rassismus bis in die 1970er-Jahre gelebt wurde.

Am Donnerstag beginnt im Augusta National Golf Club in Georgia das 84. US Masters. 1975 hatte Lee Elder – der erste afroamerikanische Teilnehmer – noch Morddrohungen bekommen. Heute sind im Augusta National Club die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß längst niedergerissen. Und das wird auch gefeiert. Zum 45-jährigen Jubiläum ist der inzwischen 85-jährige Elder zum ersten Abschlag am Donnerstag eingeladen.

Welche Themen sind vor dem Auftakt noch relevant?

Welche Änderungen gibt es durch die Corona-Pandemie?

Aufgrund der Verschiebung vom April in den November herrschen andere Bedingungen. Die Bälle fliegen bei diesem Wetter nicht so weit, wodurch kräftige Spieler mit langen Schlägen einen Vorteil haben sollten. Zuschauer sind nicht zugelassen. Früher waren schon an Trainingstagen 50.000 Golf-Enthusiasten auf dem Platz. Auf manchen Bahnen sind ohne Fans andere Schlagrichtungen möglich. 2021 ist das Masters wieder im April geplant.