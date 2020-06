Golf-Ass Bernd Wiesberger kehrt ins Turniergeschehen zurück

Volles Programm

Danach will Wiesberger die 3M Open in Minnesota bestreiten (23. bis 26. Juli), ehe mit den World Golf Championships in Memphis (Tennessee) das nächste Highlight ansteht. Vom 30. Juli bis zum 2. August geht es um 10,5 Millionen Dollar, der Bewerb zählt auch für die Race-to-Dubai-Jahreswertung der European Tour. Das Starterfeld ist nur 78 Spieler groß, einen Cut gibt es nicht. Auch im Hinblick auf die mögliche Qualifikation für das europäische Ryder-Cup-Team bietet der Bewerb eine große Chance. Vom 6. bis 9. August geht es dann mit der US PGA Championship in San Francisco weiter.

Zuvor will Bernd Wiesberger aber noch in Österreich wieder in Schwung kommen. Mit der Teilnahme an der Nationalen Offenen im GC Zell am See (18. bis 21. Juni) komplettiert der Burgenländer das stärkste jemals dagewesene Teilnehmerfeld bei der österreichischen Meisterschaft. „Das Turnier fällt ideal in die Vorbereitung auf die US-Events und ist eine gute Möglichkeit, wieder in die normalen Abläufe zu finden. Ich werde mich gemeinsam mit meinem Coach Phil De Busschere vor Ort vorbereiten und freue mich auch darauf, die jungen, österreichischen Talente in Action zu sehen“, sagt der 34-Jährige.