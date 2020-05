Woods, Manning, Brady und Mickelson spielten 20 Mio. Dollar ein

Tiger Woods, Peyton Manning, Tom Brady und Phil Mickelson - das liest sich wie ein Wikipedia-Eintrag zu den größten Sportlern, die die USA jemals hervorgebracht haben. Eben diese vier Sport-Giganten trafen sich am vergangenen Wochenende in Florida und spielten Golf für einen guten Zweck. Stolze 20 Millionen US-Dollar sammelte das Quartett für Hilfsmaßnahmen in der Corona-Pandemie.

Golf-Superstar Tiger Woods und das frühere American-Football-Idol Peyton Manning bildeten das Duo, das am Ende das Spaß-Duell gewann. Alle vier waren während des Matches verkabelt, also konnten die Zuschauer bei der Live-Übertragung die ständigen Seitenhiebe bestens verstehen. Im Mittelpunkt stand Star-Quarterback Brady, der sich nach zahlreichen verunglückten Schlägen in den Sozialen Netzwerken viel Spott gefallen lassen musste. Erlösen konnte sich der Quarterback aber mit dem sportlichen Highlight des Duells - einem grandios verwandelten Distanzschlag über 18 Löcher.