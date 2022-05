Zwischen Millionen und Remis-Rekorden: So ein Derby gab es noch nie

Wird es die Spielfreude beflügeln oder zur Bürde für die 22 Kontrahenten in einem besonders wichtigen Derby? In der 336. Auflage des Klassikers (17 Uhr) geht es um den dritten Platz. Das klingt – vor allem mit Blick auf die Historie der Wiener Rivalen – nicht so prickelnd, ist aber von besonderer Bedeutung.

Da Österreichs Bundesliga durch die vielen Europacup-Erfolge auf Rang zehn in der UEFA-Wertung vorgerückt ist und Salzburg wieder das Double holt, wartet auf den Dritten ein Zuckerl: die fixe Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase.

Viele Millionen zu haben

Ohne Quali-MĂĽhen im Hochsommer kann vorab mit den UEFA-Millionen in einem Europacup-Herbst geplant werden. Bei einem Erfolg im Play-off wartet die Europa League, ansonsten als Trost die Conference League. Je nach Gegner und Fan-Interesse darf mit fĂĽnf bis zehn Millionen brutto an Extra-Einnahmen gerechnet werden.

„Das würde die Planungen in allen Belangen erleichtern“, betont Rapid-Sportchef Zoran Barisic vor dem großen Umbruch nach Saisonende. Kollege Manuel Ortlechner, der vor Kurzem noch um die Lizenz bangen musste, hätte plötzlich Spielraum für den anstehenden Umbau der Austria-Mannschaft.