Nach acht Jahren bei Rapid: Abschied von Philipp Schobesberger

"Aber das wird knapp", sagt Trainer Ferdinand Feldhofer mit Blick auf die lange Ausfallszeit des Steirers. Ob Gartler bis zum Abschlusstraining am Samstag für das Schlüsselspiel am Sonntag matchfit und wieder in Form sein kann?

"Wir müssten uns mit Berni Unger als Ersatz keine Sorgen machen", betont Feldhofer.

Bernhard Unger kam nach dem Ausschluss von Hedl gegen Klagenfurt (2:2) im Finish zu seinem Rapid-Debüt und hielt bei einer Top-Chance von Greil den Punkt fest. Vor seinem Wechsel nach Hütteldorf vor zwei Jahren hatte der 23-jährige Unger einen Profi-Einsatz für Mattersburg.