ÖFB-Teamchef Rangnick: Noch kein Treffen mit Schöttel oder Milletich

Helles Hemd, dunkle Hose, weiße Sneaker. Peter Schöttel sitzt in seinem Büro im Wiener Prater und wirkt entspannt. Der Sportdirektor des ÖFB hat in Ralf Rangnick einen neuen Teamchef gefunden, der bei Fans, Medien und im Verband selbst für einen Aha-Effekt gesorgt hat. "Der Name Rangnick ist ein Signal, gibt sicher einen Impuls."