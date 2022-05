Neo-Teamchef Rangnick verdient beim ÖFB gleich viel wie Vorgänger Foda

Ein interessantes Details ist, dass gemäß Gartner offenbar sogar schriftlich bereits fixiert wurde, dass sich der Deutsche Rangnick neben seiner Trainerarbeit für das A-Nationalteam auch Kompetenzbereichen widmen wird, für die eigentlich Sportdirektor Peter Schöttel zuständig ist.

Die Kompetenzen seien „zwischen Schöttel und Rangnick einvernehmlich und schriftlich geregelt“, sagte Gartner. „Erster Schritt: A-Team mit Ziel EM-Teilnahme in Deutschland 2024. In weiteren Schritten wird er sich bei der U21 und der U19-Mannschaft einbringen. Und auch in die Trainerausbildung und in die Entwicklung und Förderung von Talenten.“