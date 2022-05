Prödl und Klein: "Der Name Rangnick ist größer als die Mannschaft"

Eine Umwegrentabilität?

Prödl: Kann sein. Ich hatte während der Phase Kontakt zum ÖFB, und da ist durchgesickert, dass der finanzielle Aspekt kein Stolperstein war.

Ist der ÖFB über seinen Schatten gesprungen?

Klein: Finanziell kann ich es nicht beurteilen. Ich glaube, es ist eine Eigenmotivation von Ralf Rangnick. Er kennt einige Spieler und weiß, was möglich ist. Auf dieser Ebene kann er beweisen, was in ihm steckt. So gesehen ist der ÖFB über seinen Schatten gesprungen. Es hat mit Andreas Herzog und Peter Stöger die österreichischen Lösungen gegeben, beide wären auch gut gewesen. Mit Rangnick hat man einen Trainer, wo der Name größer ist als die Mannschaft.

Hat er etwas zu verlieren?

Klein: Jeder Trainer hat etwas zu verlieren. Man muss sich immer beweisen, gleich ob als Trainer oder als Spieler. Sein Name ist groß im deutschsprachigen Raum, doch der Kredit ist schnell verbraucht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.