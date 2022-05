Warum ein Debütant das Wiener Millionen-Derby pfeifen darf

Es geht wortwörtlich um Millionen. Seit dem Cupsieg von Meister Salzburg steht fest, dass der dritte Platz in der Liga einen Fixplatz in einer europäischen Gruppenphase bringt. Entweder in der Europa oder in der Conference League. Je nach Gegner und Fan-Interesse kann der Dritte mit fünf bis zehn Millionen brutto an Europacup-Einnahmen rechnen.

Deswegen ist das 336. Wiener Derby am Sonntag besonders wichtig. Rapid ist Dritter, nur zwei Punkte zurück lauert Gastgeber Austria. Die Stimmung wird dementsprechend sein.

Zeit also, um den Besten pfeifen zu lassen? Seit 2014 wählen die Präsidenten, Manager und Trainer der Liga den Top-Schiedsrichter. Gewonnen hat seither immer einer: Harald Lechner.