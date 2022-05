Bundesliga: Sechs Tore bei Kühbauer-Debüt, Altach darf weiter hoffen

Altach - Ried

Zwei Runden vor dem Ende hat Altach eine große Chance im Kampf um den Klassenerhalt vergeben. Nach dem 1:1 gegen den Vorletzten Ried haben die Vorarlberger weiterhin vier Punkte Rückstand auf die Oberösterreicherin und müssen noch gegen Admira und WSG Tirol antreten.

Das Team von Ludovic Magnin war vor einem mit 7.500 Zuschauern gefüllten Stadion das dominantere Team, doch Zählbares kam dabei nicht heraus. Nimaga schoss nach einem Stanglpass aus zwei Metern deutlich drüber (17.), Kollege Monschein suchte den Abschluss, als Nuhiu in der Mitte vergebens wartete (31.). So blieb es den Gästen vorbehalten, in Führung zu gehen. Bajic (38.) traf nach einer Kombination mit Dorgeles, Casali kam zu spät und krachte mit dem Torschützen zusammen. Der Ball ging in hohem Bogen ins Tor.

In der 71. Minute ging Monschein doch noch ein Licht auf. Ried-Goalie Sahin-Radlinger segelte bei einem Eckball ins Leere, Monschein vollierte zum 1:1 ab. Dafür zeichnete sich der Rieder Tormann in den Schlussminuten mit einer Glanzparade gegen Edokpolor aus.