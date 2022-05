Ex-Rapid-Coach Didi Kühbauer übernimmt den LASK

Didi Kühbauer ist nach nur fünf Monaten zurück in der Bundesliga. Der Ex-Rapid-Trainer, der im November in Hütteldorf beurlaubt wurde, wird KURIER-Informationen zufolge am Dienstag beim LASK als Nachfolger von Andreas Wieland präsentiert.

Für die Linzer hatte es vergangenen Dienstag eine 0:4-Schlappe bei WSG Tirol gesetzt. In der Qualifikationsgruppe der Bundesliga liegen die Oberösterreicher vor dem Duell mit Hartberg am kommenden Samstag auf Platz zwei.