Zwischen Hoffnung und Klage: Wie es in der Bundesliga weitergeht

„Aber wir sind jetzt die Letzten in der Reihe“, gesteht Ebenbauer. Denn nur in Österreich wurde (bislang) gefordert, dass nach einem positiven Test die gesamte Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne muss. „Wir suchen einen Kompromiss – denn wenn das so bliebe, wäre in Coronazeiten überhaupt kein Bewerb in einem Mannschaftssport durchzuführen,“ betont Ebenbauer.

Was sagt die Politik?

„Es soll keine Privilegien für den Fußball geben“, betont Anschober.