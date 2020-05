Vor deutschem Liga-Start: Was bei einem Corona-Fall passiert

Bevor aber wieder gespielt werden darf, müssen sich die Mannschaften zunächst auf Forderung der Politik allesamt in eine mehrtägige Quarantäne begeben. "Die Klubs und ihre Angestellten stehen jetzt voll und ganz in der Verantwortung, die medizinischen, hygienischen und organisatorischen Anforderungen entsprechend umzusetzen", mahnte DFL-Chef Christian Seifert in der ARD.

Das Gesundheitsamt entscheidet

Doch was passiert, wenn nun tatsächlich ein positiver Fall auftritt? "Wenn es dazu kommen sollte, dass sich ein Spieler privat infiziert, dann greift hoffentlich unser Konzept und das wird frühzeitig erkannt. Falls dann im Mannschafts- oder Spielbetrieb erkannt werden sollte, dass ein Spieler positiv infiziert war, dann greift das, was auch ansonsten für jeden anderen greift. Dann wird der entsprechende Klub Kontakt mit den Gesundheitsbehörden vor Ort aufnehmen. Und das zuständige Gesundheitsamt - niemand sonst, auch nicht die DFL - entscheidet dann, wie mit diesem speziellen Infektionsfall umzugehen ist", so Seifert.