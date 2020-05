Geisterspiele bis Mitte 2021: Niederländische Regierung schockiert

Das ist ein Schock für den gesamten Profi-Sport: In Holland rechnet die Politik mit Geisterspielen bis in den Sommer 2021.

Große Veranstaltungen mit viel Publikum wie Profifußballspiele sind nach Einschätzung der niederländischen Regierung wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres wieder möglich.

Erst wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, könnten Massenveranstaltungen wieder erlaubt werden, heißt es in einem Brief des Gesundheitsministers Hugo de Jonge an das Parlament.