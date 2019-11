Zlatan Ibrahimovic vor der Rückkehr zum AC Milan

38 ist Zlatan Ibrahimovic mittlerweile, in einem Alter also, in dem die meisten seiner Stürmer-Kollegen die Karriere längst beendet haben. Doch der Torhunger des schwedischen Goalgetters ist noch immer nicht gestillt. Nachdem Ibrahimovic sein Gastspiel bei Los Angeles Galaxy für beendet erklärt hat, ist der Exzentriker einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt. Zumal er immer noch hervorragend in Schuss ist wie seine 53 Tore in 58 Partien für L.A. Galaxy beweisen.