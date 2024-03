ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager: "Transfersummen sind kaum greifbar"

"Der Fußball ist ein Business, in dem teilweise Summen im Spiel sind, bei denen es schwerfallen kann, auf dem Boden zu bleiben. Allein die Transfersummen, die im Umlauf sind. Das kann ich selber kaum greifen", sagte der 26-Jährige im Interview von "RBlive" (Samstag).

"Durch den Einfluss von neuen Märkten wird dieser Einfluss des Geldes noch einmal größer. Ich versuche einfach, unseren Beruf wertzuschätzen, aber nicht überzubewerten", erklärte der Mittelfeldmann im Gespräch mit dem Online-Portal.

Schlager ist reifer geworden

Der fußballerisch in St. Valentin großgewordene Schlager habe durch seine Kindheit am Land gelernt, Spaß an den kleinen Dingen zu haben. Zudem sei er über die Jahre reifer geworden und versuche nun, jüngeren Spielern mit seiner Erfahrung zu helfen und voranzugehen.