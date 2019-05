Wunsch nach einem Doppelpass zwischen Wattens und Wacker

Die Zukunft des FC Wacker Innsbruck beschäftigt nicht nur Vereinspräsident Gerhard Stocker, auch die Tiroler Politik ist in dieser Angelegenheit am Ball. Der zehnfache Meister wird auch auf öffentliche Unterstützung angewiesen sein, will er nach dem Abstieg aus der Bundesliga wieder halbwegs auf die Beine kommen.

Inzwischen gibt es bereits erste Signale, dass der FC Wacker nicht im Regen stehen gelassen wird. So versicherte die Innsbrucker Sportstadträtin Elisabeth Mayr, dass der Verein weiter finanzielle Unterstützung für die Damenmannschaft und den Nachwuchs erhalten werde. Auch vom Tiroler Sportlandesrat Josef Geisler gibt es positive Signale. "Wir werden weiter hinter dem FC Wacker stehen und versuchen, dem Tiroler Profifußball zu helfen. Auch wenn das jetzt ein richtiger Einschnitt ist."