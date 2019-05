Der FC Wacker steht nach dem Abstieg vor dem Nichts

Viel mehr wird das Budget auch nicht zulassen. Wacker nimmt Altlasten in Höhe von 450.000 Euro mit in die zweite Liga, die weder attraktiv geschweige lukrativ ist. Zwar bringt der Verkauf von Verteidiger Maranda ( FC Barnsley) noch etwas Geld in die leere Kasse, aber es fehlt an grundsätzlicher Unterstützung. Der Verein ist seit Jahren abhängig von finanziellen Zuwendungen der landesnahen Unternehmen. Es erscheint aktuell aber mehr als fraglich, ob die überlebenswichtigen Geldgeber dem FC Wacker auch in Liga zwei zur Seite stehen. „Wacker ist eine schlechte Marke“, sagte der Werbechef einer der größten Sponsoren dem KURIER.