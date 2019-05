Ein Kantersieg ohne Wert: Innsbrucks Abstieg ist besiegelt

Sieg ohne Wert

Schon an den Aufstellungen war klar zu sehen, für wen es in der letzten Runde wirklich noch um etwas ging. So gönnte Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt jenen elf Spielern, die vor einer Woche beim 1:0 gegen Rapid begannen, eine Pause. Immerhin wartet am Dienstag das wichtige Duell mit dem Rekordmeister. Umgekehrt verzichtete die Admira in Hartberg auf Goalgetter Kalajdzic.

Gegen diese B-Elf hatten die Innsbrucker extrem leichtes Spiel und hatten daher auch schon früh ihre Hausaufgaben erledigt. Nach elf Minuten und Toren von Taferner (6.) und Dedic führte Wacker 2:0 und plötzlich war auf den Rängen des Tivolistadions sogar wieder ein wenig Hoffnung zu spüren. Immerhin stand es zu diesem Zeitpunkt in Hartberg noch 0:0.

Nach 18 Minuten wurde es dann mit einem Schlag das erste Mal ruhig im Stadion. Zwar hatte Wacker-Coach Grumser die Order ausgegeben, den Spielstand aus Hartberg nicht auf der Anzeigetafel einzublenden, aber dank der modernen Technik verbreitete sich die Nachricht vom 1:0 durch Tadic in Windeseile.