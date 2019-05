Ein Ende mit Schrecken: Rapid enttäuscht gegen Altach

Trainer Didi Kühbauer hatte nach dem 0:1 in Mattersburg alle elf Spieler getauscht. Laut Sky-Datenbank gab es das in der Bundesliga-Historie noch nie. Und es wäre keine Überraschung, wenn das am Dienstag wieder passiert: Kühbauer wollte maximale Schonung für das Play-off-Heimspiel gegen Mattersburg. Bei den Burgenländern wird es so ähnlich sein.

Bei Altach ist Ersatzgoalie Lukse wegen einer Verletzung im Abschlusstraining um sein Abschiedsspiel umgefallen. Der 31-Jährige hätte in Hälfte eins aber auch nichts zu tun gehabt. Es gab nur drei gefährliche Abschlüsse, alle von Mergim Berisha. In Minute 53 glückte dem Altach-Stürmer mit einem Freistoß aus 20 Metern ins Tormanneck das 0:1.

Davor hatte Rapid durch Thurnwald tatsächlich den ersten gefährlichen Angriff.