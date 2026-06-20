Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Marokko spielt um den Gruppensieg, der Star landet bei den Bayern

Marokkos Rekordtor gegen Schottland reicht dem WM-Halbfinalisten von 2022 wohl zum Aufstieg. Ismail Saibari soll bereits Bayerns Medizincheck absolviert haben.
Max Langer
20.06.2026, 14:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der marrokanische Tormann in der Luft gegen einen am Boden liegenden Schotten

Anpfiff, hoch anlaufende Marokkaner, Ballgewinn, kontrolliertes Aufbauspiel und nach 72 Sekunden steht es 1:0 für Marokko. So einfach und schön kann Fußball sein.

Das Tor vom PSV Eindhoven-Mittelfeldmann Ismael Saibari ist damit das bisher schnellst erzielte in dieser WM-Endrunde.

Marokko versuchte zwar die Führung weiter auszubauen, am Ergebnis änderte das schlussendlich aber nichts mehr. Schottland zeigte sich in weiterer Folge bemüht, Großchancen blieben aber aus.

Marokko schlägt Schottland 1:0, Applaus für verstorbenen Fan

Die Bayern-Frage

Dass sich Marokkos Goldtorschütze mit seinem bereits zweiten Treffer bei der Weltmeisterschaft in das internationale Transfer-Schaufenster geschossen hat, ist auch den Reportern nach dem Spiel nicht entgangen. Bereits vergangene Woche kamen vermehrt Meldungen zu einem baldigen Wechsel von Saibari zum Deutschen Rekordmeister Bayern München auf.

Saibari beim Jubel mit ausgestreckten Armen

Jubelt er bald für den FC Bayern?

Auf die Gretchenfrage der anwesenden Journalisten, wie es um den Wechsel zu den Bayern stünde, antwortete er mit einem "Danke" und leitete zur nächsten Frage weiter. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei dem vermeintlichen Wechsel nur noch um Formsache handeln.

Einen Medizincheck soll er bereits während des Turniers absolviert und bestanden haben.

Jetzt wartet der Weltmeister: So will Österreich Messi begegnen

Schottland muss noch zittern

Während die Nordafrikaner relativ entspannt in die letzte Gruppenpartie gegen Haiti am Donnerstag schauen können (00:00; ORF), muss Schottland noch zittern. Immerhin ist der dritte und letzte Gruppengegner Schottlands niemand geringerer als Rekordweltmeister Brasilien. Wie Marokko hält auch die Seleção nach zwei Spielen bei vier Punkten.

Die Ausgangslage ist somit klar: In Gruppe C kommt es zum Fernduell um Platz 1.

Zweikampf zwischen einem schottischen und einem marokkanischen Spieler

Schottland, das wie Österreich ganze 28 Jahre auf eine WM-Teilnahme warten musste, schwört sich vor dem dritten Spieltag gegen Brasilien ein. Kapitän John McGinn fordert im Nachfassen des Spiels gegen Marokko von seiner Mannschaft, "mehr Charakter auf dem Feld zu zeigen". Mit bisher drei erspielten Punkten ist ein Weiterkommen der Schotten noch nicht fixiert. Zumal sie mit nur einem geschossenen Tor am Ende nicht zu den acht besten Gruppendritten zählen könnten.

Mit einem Punkt mehr am Konto würde sich das ändern.

Mehr zur Fußball-WM

Marokkos Rekordtor gegen Schottland reicht dem WM-Halbfinalisten von 2022 wohl zum Aufstieg. Ismail Saibari soll bereits Bayerns Medizincheck absolviert haben.
Weiterlesen
Deutschland kann mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase lösen.
Weiterlesen
In Dallas, wo Österreich bei der WM am Montag gegen Argentinien spielt, wurde einst ein Österreicher zum Superstar: Toni Fritsch.
Weiterlesen
Der argentinische Superstar ist auf dem Platz ein Freigeist. Man muss verhindern, dass er in der "roten Zone" auftaucht.
Weiterlesen
Stefan Oesen ist seit mehreren Jahren an der Seite von Ralf Rangnick. Jetzt erzählt er, wie es ist, mit dem Teamchef zusammen zu arbeiten.
Weiterlesen
Fußball-WM
kurier.at, ml  | 

Kommentare