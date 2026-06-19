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Fußball-WM 2026

Schottland gegen Marokko live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe C der Fußball-WM 2026 treffen um 0 Uhr (live ServusTV) Schottland und Marokko aufeinander. Zweitere sind gegen die Briten der Favorit.
19.06.2026, 23:30

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FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco

Schottland spielt nicht nur für sich, sondern für Zehntausende mitgereiste Fans, die auch diesmal für eine Heimspiel-Kulisse sorgen dürften. Nach dem 1:0 gegen Haiti zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 träumt ganz Schottland davon, im neunten Anlauf erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Überzeugend war der Auftaktsieg aber nicht - und der kommende Gegner ist deutlich stärker.

Das Unentschieden von Marokko zum Auftakt gegen Brasilien war kein Zufall, der Halbfinalist von 2022 ist erneut in Katar-Form. Gegen die Schotten ist das Team Favorit. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, allerdings müssen im Vergleich zum Auftakt die Chancen effizienter genutzt werden.

Anpfiff ist um 0 Uhr (live ServusTV).

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