Schottland gegen Marokko live: So steht es beim WM-Spiel

Schottland spielt nicht nur für sich, sondern für Zehntausende mitgereiste Fans, die auch diesmal für eine Heimspiel-Kulisse sorgen dürften. Nach dem 1:0 gegen Haiti zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 träumt ganz Schottland davon, im neunten Anlauf erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Überzeugend war der Auftaktsieg aber nicht - und der kommende Gegner ist deutlich stärker.

Das Unentschieden von Marokko zum Auftakt gegen Brasilien war kein Zufall, der Halbfinalist von 2022 ist erneut in Katar-Form. Gegen die Schotten ist das Team Favorit. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, allerdings müssen im Vergleich zum Auftakt die Chancen effizienter genutzt werden.

Anpfiff ist um 0 Uhr (live ServusTV).