Jetzt wartet der Weltmeister: So will Österreich Messi begegnen

Nach dem Auftaktspiel ist vor Messi. Österreich trifft im zweiten Gruppenspiel der WM auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Die KURIER-Sportredakteure Alexander Strecha und Andreas Heidenreich melden sich aus den USA gemeinsam mit dem KURIER-Kolumnisten Marc Janko und sprechen über das ÖFB-Team.

In dieser Folge geht es nicht nur darum, welche Erkenntnisse das Spiel gegen Jordanien gebracht hat, sondern auch, wie reif sich die Mannschaft generell präsentiert hat. Welche Spieler konnten überzeugen, was könnte sich an Ralf Rangnicks Startelf verändern, wer muss ersetzt werden? Und was erwartet das ÖFB-Team am Montag mit Weltmeister Argentinien?