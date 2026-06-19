Jetzt wartet der Weltmeister: So will Österreich Messi begegnen
Nach dem Auftaktspiel ist vor Messi. Österreich trifft im zweiten Gruppenspiel der WM auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. Die KURIER-Sportredakteure Alexander Strecha und Andreas Heidenreich melden sich aus den USA gemeinsam mit dem KURIER-Kolumnisten Marc Janko und sprechen über das ÖFB-Team.
In dieser Folge geht es nicht nur darum, welche Erkenntnisse das Spiel gegen Jordanien gebracht hat, sondern auch, wie reif sich die Mannschaft generell präsentiert hat.
Welche Spieler konnten überzeugen, was könnte sich an Ralf Rangnicks Startelf verändern, wer muss ersetzt werden? Und was erwartet das ÖFB-Team am Montag mit Weltmeister Argentinien?
Diese Fragen und noch viel mehr werden in Folge 3 in einem Gespräch mit Marc Janko behandelt. Mit der KURIER Nachspielzeit live dabei bei der WM in den USA.
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>>> Dieser Podcast entstand in Kooperation mit IMMOUnited.
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