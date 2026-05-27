WM-Kick-off: Welche Aufgaben auf das ÖFB-Team in den USA zukommen
Die Euphorie rund um die Fußball-WM wird jeden Tag größer und größer. Nicht zuletzt, weil das österreichische Nationalteam dieser Tage mit der Vorbereitung beginnt.
Grund genug, dass der KURIER in Kooperation mit IMMOUnited die erste Podcast-Spezialfolge zur Weltmeisterschaft veröffentlicht.
Tor: Patrick Pentz (Bröndby, 18 Länderspiele), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg, 25), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen, 1)
Verteidigung: David Affengruber (Elche, 1 Länderspiel/0 Tore), David Alaba (Real Madrid, 112/15), Kevin Danso (Tottenham Hotspur, 31/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 10/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg, 40/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz, 29/0), Stefan Posch (FSV Mainz, 51/5), Alexander Prass (TSG Hoffenheim, 18/0), Michael Svoboda (Venezia, 4/0)
Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig, 58/19), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, 2/1), Florian Grillitsch (SC Braga, 59/1), Konrad Laimer (Bayern München, 56/7), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, 97/25), Xaver Schlager (RB Leipzig, 50/4), Romano Schmid (Werder Bremen, 33/3), Alessandro Schöpf (WAC, 35/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, 46/1), Paul Wanner (PSV Eindhoven, 2/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 30/1)
Angriff: Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad, 132/47), Michael Gregoritsch (FC Augsburg, 74/24), Sasa Kalajdzic (LASK, 21/4)
Dabei diskutiert die KURIER-Sportredaktion über den WM-Kader, bei dem Teamchef Ralf Rangnick wenig Überraschungen lieferte. Der Deutsche selbst steht ebenso im Fokus, weil seine Vertragsverlängerung mit dem ÖFB kurz vor dem Abschluss stehen soll.
Was dürfen euphorisierte Fußballfans im Juni und Juli vom ÖFB-Team erwarten?
Die Gruppe ist schwer, aber auch machbar. Vor allem das Auftaktspiel gegen Jordanien wird wohl den Weg durch das Turnier weisen.
Bei der EM 2016 schied Österreich in Frankreich als Gruppenletzter aus, galt als Aufstiegskandidat. Bei der Euro 2024 gewann man die Gruppe vor Frankreich, Niederlande und Polen. Auch diesmal scheint vieles möglich.
Kick-off zum Abenteuer USA. Und die KURIER-Hörer und -Hörerinnen sind hautnah dabei.
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