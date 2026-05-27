WM-Kick-off: Welche Aufgaben auf das ÖFB-Team in den USA zukommen

Die Euphorie rund um die Fußball-WM wird jeden Tag größer und größer. Nicht zuletzt, weil das österreichische Nationalteam dieser Tage mit der Vorbereitung beginnt. Grund genug, dass der KURIER in Kooperation mit IMMOUnited die erste Podcast-Spezialfolge zur Weltmeisterschaft veröffentlicht.

Rangnicks WM-Kader Tor: Patrick Pentz (Bröndby, 18 Länderspiele), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg, 25), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen, 1) Verteidigung: David Affengruber (Elche, 1 Länderspiel/0 Tore), David Alaba (Real Madrid, 112/15), Kevin Danso (Tottenham Hotspur, 31/0), Marco Friedl (Werder Bremen, 10/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg, 40/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz, 29/0), Stefan Posch (FSV Mainz, 51/5), Alexander Prass (TSG Hoffenheim, 18/0), Michael Svoboda (Venezia, 4/0) Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig, 58/19), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, 2/1), Florian Grillitsch (SC Braga, 59/1), Konrad Laimer (Bayern München, 56/7), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, 97/25), Xaver Schlager (RB Leipzig, 50/4), Romano Schmid (Werder Bremen, 33/3), Alessandro Schöpf (WAC, 35/6), Nicolas Seiwald (RB Leipzig, 46/1), Paul Wanner (PSV Eindhoven, 2/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 30/1) Angriff: Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad, 132/47), Michael Gregoritsch (FC Augsburg, 74/24), Sasa Kalajdzic (LASK, 21/4)

Dabei diskutiert die KURIER-Sportredaktion über den WM-Kader, bei dem Teamchef Ralf Rangnick wenig Überraschungen lieferte. Der Deutsche selbst steht ebenso im Fokus, weil seine Vertragsverlängerung mit dem ÖFB kurz vor dem Abschluss stehen soll.

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