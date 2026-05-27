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Nachspielzeit

WM-Kick-off: Welche Aufgaben auf das ÖFB-Team in den USA zukommen

In der 1. Folge des WM-Podcasts "Nachspielzeit" dreht sich alles um Österreichs WM-Kader, die Rollen von Alaba und Arnautovic und die Erwartungen an das Team.
Alexander Strecha, Karoline Krause-Sandner und Andreas Heidenreich
27.05.2026, 15:17

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Die Euphorie rund um die Fußball-WM wird jeden Tag größer und größer. Nicht zuletzt, weil das österreichische Nationalteam dieser Tage mit der Vorbereitung beginnt.

Grund genug, dass der KURIER in Kooperation mit IMMOUnited die erste Podcast-Spezialfolge zur Weltmeisterschaft veröffentlicht.

Dabei diskutiert die KURIER-Sportredaktion über den WM-Kader, bei dem Teamchef Ralf Rangnick wenig Überraschungen lieferte. Der Deutsche selbst steht ebenso im Fokus, weil seine Vertragsverlängerung mit dem ÖFB kurz vor dem Abschluss stehen soll.

PK RALF RANGNICK STIFTUNG: RANGNICK

Bleibt er hier? Ralf Rangnicks Zukunft als Teamchef ist in aller Munde

Was dürfen euphorisierte Fußballfans im Juni und Juli vom ÖFB-Team erwarten? 

Die Gruppe ist schwer, aber auch machbar. Vor allem das Auftaktspiel gegen Jordanien wird wohl den Weg durch das Turnier weisen.

Bei der EM 2016 schied Österreich in Frankreich als Gruppenletzter aus, galt als Aufstiegskandidat. Bei der Euro 2024 gewann man die Gruppe vor Frankreich, Niederlande und Polen. Auch diesmal scheint vieles möglich.

Kick-off zum Abenteuer USA. Und die KURIER-Hörer und -Hörerinnen sind hautnah dabei.

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Fußball-WM Nachspielzeit - der Podcast David Alaba Marko Arnautovic
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