Von Rangnick nachnominiert: Was für Dejan Ljubicic gesprochen hat

Am Mittwoch bestätigte der ÖFB: Dejan Ljubicic rückt für den verletzten Christoph Baumgartner in den WM-Kader nach. Der 28-jährige Wiener war KURIER-Informationen zufolge im Urlaub in Kroatien, als er den Anruf des Teamchefs erhalten hat.

Am Donnerstag flog er von Wien nach Los Angeles, am Freitag soll er zum ersten Mal mit der Mannschaft in Santa Barbara trainieren. Warum er sich für Ljubicic entschieden hat, hat Ralf Rangnick bisher noch nicht offiziell begründet. Der Vielseitige Für viele mag die Personalie überraschend kommen. Was für den Legionär von Schalke 04 sprechen dürfte? Vor allem seine Vielseitigkeit. Ljubicic kann Innenverteidiger, Außenverteidiger oder im Mittelfeld die Positionen des Sechsers, Achters, Zehners oder wie zuletzt bei Schalke sogar rechts außen spielen.

Er hilft dem Teamchef, weil er im Training jederzeit alle möglichen Positionen einnehmen kann, wenn wieder einmal einer aus der Startelf aufgrund eines Wehwehchens das Training auslassen muss. Und das wird vorkommen. Beliebter Typ Ljubicic soll also nicht Baumgartner eins zu eins ersetzen, sondern die Qualität im Training sichern. Er gilt als angenehmer und beliebter Typ, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt.