Grätschen verboten! Internes Testmatch des ÖFB-Teams vor WM-Start

Österreichs Nationalteam hat am Mittwoch im Harder Stadium von Santa Barbara ein internes Testmatch absolviert. Zuschauer und Journalisten waren nicht zugelassen, Informationen gab es dafür von Alexander Prass und Patrick Wimmer. Demnach habe die Partie drei Mal 15 Minuten gedauert und sei "sehr intensiv" gewesen. "Grundsätzlich war die Herangehensweise, dass wir richtig was am Platz liegenlassen und Intensität reinbringen", berichtete Prass.

Aufgrund der Verletzungsgefahr sei Grätschen nicht erlaubt gewesen. Alle Kaderspieler nahmen an der Partie teil, hieß es vom ÖFB. Zu den Aufstellungen wurden keine Angaben gemacht. "Wir haben so viel durchgewechselt, ich wusste gar nicht mehr, welche Trikotfarbe ich am Anfang hatte", sagte Prass. Rückschlüsse auf die Startelf gegen Jordanien ließen sich nicht ziehen, betonte Prass. "Wir wissen gar nichts."