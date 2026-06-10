Statt Baumgartner: Diesen Spieler nominiert Ralf Rangnick nach
Seit einer Woche ist klar, dass Christoph Baumgartner die WM verpassen wird. Der 26-Jährige wird aufgrund einer gerissenen Sehne im Oberschenkel rund fünf Monate ausfallen. Auf die Nachnominierung eines Spielers hat Ralf Rangnick bisher verzichtet.
Nun lässt der Teamchef aber doch einen Spieler in die USA nachkommen. Wie der KURIER erfahren hat, handelt es sich dabei um Dejan Ljubicic. Der ÖFB wollte die Personalie zunächst auf Nachfrage nicht bestätigen.
Der 28-Jährige hat bereits neun Länderspiele für den ÖFB bestritten und dabei auch ein Tor erzielt. Er traf bei einem 4:1-Sieg gegen Moldawien im Jahr 2021 noch unter Teamchef Franco Foda.
Aber auch unter Rangnick war Ljubicic schon mehrmals im Team dabei. Sieben seiner neun Länderspiele bestritt er unter dem aktuellen Teamchef.
Der Ex-Rapidler wechselte im Jänner von Dinamo Zagreb zu Schalke 04 und war dort im Frühjahr auch Stammspieler, als dem Traditionsverein unter dem österreichischen Trainer Miron Muslic der Aufstieg in die Bundesliga gelang. Meist spielte der gelernte zentrale Mittelfeldspieler dabei zuletzt rechts im Mittelfeld.
Unter Rangnick kam er zuletzt im Jahr 2023 bei einem Testspiel in Linz gegen Moldawien zum Einsatz. Dabei stand er sogar als rechter Verteidiger in der Startelf, wurde aber verletzt nach 35 Minuten ausgetauscht.
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