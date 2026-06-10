Seit einer Woche ist klar, dass Christoph Baumgartner die WM verpassen wird. Der 26-Jährige wird aufgrund einer gerissenen Sehne im Oberschenkel rund fünf Monate ausfallen. Auf die Nachnominierung eines Spielers hat Ralf Rangnick bisher verzichtet. Nun lässt der Teamchef aber doch einen Spieler in die USA nachkommen. Wie der KURIER erfahren hat, handelt es sich dabei um Dejan Ljubicic. Der ÖFB wollte die Personalie zunächst auf Nachfrage nicht bestätigen.

Der 28-Jährige hat bereits neun Länderspiele für den ÖFB bestritten und dabei auch ein Tor erzielt. Er traf bei einem 4:1-Sieg gegen Moldawien im Jahr 2021 noch unter Teamchef Franco Foda. Aber auch unter Rangnick war Ljubicic schon mehrmals im Team dabei. Sieben seiner neun Länderspiele bestritt er unter dem aktuellen Teamchef.