Daher schwebt Rangnick auch vor, selbst gegen die starken Gruppengegner Belgien und Schweden im Allianz-Stadion in Hütteldorf anzutreten, sofern das im Vorfeld ermöglicht wird. „Es ist auch wichtig, das wir das Nationalteam an unterschiedlichen Standorten in Österreich präsentieren.“ Der Deutsche hatte Anfang Februar den Wunsch geäußert, das Rapid-Stadion künftig auch für Länderspiele zu nutzen - und prompt für heftige Diskussionen in Hütteldorf gesorgt.

Das Allianz Stadion fasst bei internationalen Spielen 24.000 Fans. „Ich habe das Gefühl, dass auch Rapid interessiert daran ist und alles tut, um eine Lösung zu finden“, sagte Neuhold. Seitens des ÖFB gebe es keinen Druck auf den Verein. „Es gibt aufrechte Gespräche und einen konstruktiven Dialog.“ Allen voran mit dem neuen Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann.