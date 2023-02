Ein Bier in 5,5 Sekunden im LASK-Stadion um fast 100 Millionen

Es sind mehr Handwerker im Stadion als Spieler, am Vormittag absolvierte die Mannschaft unter der Leitung von Didi Kühbauer ihre erste Trainingseinheit im neuen Stadion. "Sie sollen ein Gefühl für die Dimensionen und Abstände bekommen", sagte der Coach. Der macht nun seine Ansprachen in einer Kabine ohne Ecken, was modern ist und auch Manchester City hat. Nicht aber die Gästekabine im neuen Stadion.