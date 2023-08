Wie Rapid zum besten Zeitpunkt in Form gekommen ist

"Wir werden schauen, dass wir am Donnerstag eine ähnlich gute Leistung abrufen und Florenz alles abverlangen und ein gutes Ergebnis holen", sagte Flügelspieler Marco Grüll. Die Vorfreude ist bei allen Akteuren sehr groß. "Es war eine gute Woche, darauf müssen wir aufbauen. Am Donnerstag wartet eine coole europäische Nacht", verlautete Querfeld. Und Burgstaller ergänzte: "Es wird sicher eine richtig geile Stimmung werden, zwei Highlight-Spiele gegen einen übermächtigen Gegner, aber im Fußball ist immer alles möglich."

Die Erwartungshaltung von außen wird durch die jüngsten Ergebnisse wieder gestiegen sein. Barisic betonte, dass ihm das egal sei. "Es ist nur wichtig, was wir von uns selbst erwarten. Wir wollen uns matchen gegen solche Mannschaften, um zu sehen, wo stehen wir, was brauchen wir noch, in welche Richtung müssen wir uns noch entwickeln. Es wird eine interessante Auseinandersetzung, ich bin schon gespannt, was uns erwartet." Ob er auf den am Sonntag erkrankt fehlenden Nicolas Kühn bauen kann, werde sich erst am Spieltag entscheiden.

Schwacher Aufsteiger

Die Linzer laufen nach vier Runden noch dem ersten Sieg nach, so eine magere Bilanz hatte als Aufsteiger zuletzt Kapfenberg 2008. Die zwölf Gegentore sind überhaupt ein Negativ-Rekord für einen Aufsteiger.

"Wir müssen das ganze realistisch einschätzen, wir haben in den ersten Runden Gegner gehabt, die klar über uns zu stellen sind", betonte Scheiblehner. Gegen einen Gegner wie Rapid fehle es sowohl hinten als auch vorne ein bisschen an Qualität.