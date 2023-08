Fünf Tore und ein schlimmer Verdacht für Rapid in Linz

Die Effektivität wurde hingegen von Ostungarn nach Linz mitgenommen. Matthias Seidl – wieder einmal – erkämpfte den Ball und spielte Moritz Oswald frei. Perfekt flankte der 21-Jährige zur Mitte, Guido Burgstaller stieg höher als Danilo Mitrovic und köpfelte ins Eck (12.).

Damit war das anfangs noch griffige Pressing der Hausherren in ihrem 4-3-2-1-System ausgespielt, der Aufsteiger kam nur noch selten in die wichtigen Zweikämpfe. Einen entscheidenden verlor Innenverteidiger Manuel Maranda in Minute 22: Von Niklas Hedl weg wurde nach vorne kombiniert, Oswald spielte auf Burgstaller und Maranda ließ sich vom Rapid-Kapitän düpieren. Überlegt und mit links vollendete Burgstaller zum 0:2 (22.).