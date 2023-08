Keine Treffer: Austria macht den mauen Saisonstart perfekt

Schwere Beine

Und die Kärntner hatte er gestern anfangs gut eingestellt gegen seinen Ex-Klub. Die Dreier- bzw. Fünferkette in der Defensive machte es den Wiener schwer, in die Gänge zu kommen. Das aufreibende Europacup-Aus am Donnerstag gegen Legia Warschau (3:5) steckte womöglich ebenfalls noch in den Knochen.

Die an vier Positionen veränderte Austria-Startelf hatte in der ersten Hälfte kaum nennenswerte Offensivaktionen, bei den Wolfsbergern war zumindest der eine oder andere Schuss dabei, der die Zuseher die drückende Sommerhitze kurz vergessen ließ.