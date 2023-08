5:1 in Hartberg: Der Salzburger Jugendstil musste nicht glänzen

Dass mit Gerhard Struber als Trainer der Jugendstil derart extrem gepflegt wird, war nicht abzusehen. Dass man ohne einzige englische Runde schon Mitte August elf Verletzte haben wird, kam doch recht überraschend.

Also bot Struber gegen Hartberg elf Spieler auf, die im Schnitt 21 Jahre und 40 Tage alt waren – so jung war seit Gründung der österreichischen Bundesliga im Jahr 1974 noch keine Startelf. Mit ein Grund war auch, dass Andreas Ulmer zwar wieder fit war, von Struber aber nicht von Beginn an aufgeboten wurde. Linksverteidiger durfte überraschenderweise der Däne Maurtis Kjaergaard spielen.