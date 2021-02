Wenig Risiko am Transfer-Karussell: Rapid hält den Sparkurs

Zuletzt wurde der Schwede Henriksson um 500.000 Euro als Alternative für die Innenverteidigung gekauft. „Auch die 900.000 Ablöse für Vizinger waren ein Statement. Solche Einkäufe waren in meiner Zeit unmöglich“, erinnert sich der Burgenländer an sein Engagement im Lavanttal (2013 – ’15).

Selbstbewusste Tiroler

Bereits um 18.30 Uhr treffen Sturm auf Ried und Hartberg auf Tirol. WSG-Trainer Silberberger glaubt auch nach dem überraschenden Verkauf von Yeboah zu Sturm an den Verbleib in den Top 6: „Wir haben eine starke Mannschaft und noch Bombenstürmer in der Hinterhand.“