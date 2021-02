Bundesliga: Hartberg vs. WSG Tirol ist abgesagt

Das Bundesligaspiel zwischen Hartberg und der WSG Tirol am Dienstag (18.30) wurde abgesagt. Der Platz in der Oststeiermark ist unbespielbar, wie eine Kommissionierung am Montag ergab. Für die Tiroler zu spät: Die Mannschaft von Thomas Silberberger reiste bereits in die Steiermark an.

Wann die Partie nun ausgetragen werden kann, ist ungewiss. Da die Wettervorhersagen für die nächsten Tage unverändert sind, scheint aktuell auch ein Spiel am Mittwoch nicht möglich zu sein.