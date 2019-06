Wattens-Coach Silberberger: 260 Kilometer im Sattel

"Ich bin am Ende", schrieb Thomas Silberberger dem KURIER via WhatsApp aus Rovereto. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Wattener aber noch einen langen Abschnitt vor sich. Dass Stefan Köck und Thomas Silberberger einen langen Atem haben, zeigt auch die Ära, die sie nun schon gemeinsam am Ball sind. Seit 2013 ist der 46-Jährige Cheftrainer in Wattens und führte den Traditionsverein von der Regionalliga in die Bundesliga. Mit dieser Amtszeit ist Silberberger ein echter Exote und gilt als Dinosaurier unter den Trainern. Nur zum Vergleich: In den vergangenen sechs Jahren haben die übrigen elf Bundesligisten gleich 82 Mal den Trainer getauscht.