Warum FC Linz als Vorbild für St. Pöltens ungewöhnliches Duo dient

Die 2. Liga verspricht erstklassige Spannung: Jahr für Jahr entscheidet sich die Aufstiegsfrage erst in den letzten Spielen – heuer sogar in der Relegation, mit jubelnden Klagenfurtern.

16 Vereine kämpfen mit teilweise sehr unterschiedlichen Ansätzen: Vom SKN, der noch ein erstklassiges Budget stellen kann und den Wiederaufstieg im Visier hat, über die Innsbrucker, die einen letzten, mit russischem Kredit verzweifelt wirkenden Versuch starten, zu Langzeitgästen aus Lustenau und den Talente-Plattformen der Großklubs.

Rapide Absage

Und gleich das erste ORF-Spiel am Freitag ... wurde am Donnerstagabend abgesagt: St. Pölten – Rapid II wurde verschoben, weil der neu verlegte Rasen in der NV-Arena bei der Vorkommissionierung glatt durchgefallen ist, die Verletzungsgefahr sei zu hoch.