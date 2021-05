Kooperation bis 2025: Wolfsburger Talente für St. Pöltens Wölfe

Eigentlich gibt es beim SKN aktuell nichts zu lachen. Wenn nach nur einem Sieg in 19 Spielen auch Dienstagabend gegen Altach der Erfolg ausbleiben sollte, ist der letzte Platz einzementiert. Die Rettung vor dem Abstieg könnte dann nur noch in der Relegation gelingen: Am 26. und 29. Mai ginge es gegen Innsbruck oder Klagenfurt.

Dennoch lächelten die St. Pöltner Entscheidungsträger Montagmittags ohne Unterbrechung. „Ich bin überglücklich“, meinte SKN-Präsident Helmut Schwarzl gar. Der Grund für die Freude ist die Unterschrift unter einem Kooperationsvertrag mit dem VfL Wolfsburg bis Sommer 2025. Der Dritte der Deutschen Bundesliga, (noch) von Oliver Glasner trainiert, wird dem österreichischen Abstiegskandidaten Talente leihen und finanzieren.